由於美國新的技術輸出管制規定禁止美國公民參與中國晶片的開發，一些正在中國大陸晶片行業中擔任關鍵職位的美籍高管已陷入進退兩難境地。

《華爾街日報》根據網上調查資料表示， 16家在中國上市半導體公司服務的高級管理人員中，至少有43人是美國公民。他們當中的許多人擔任高層職務，包括首席執行官、副總裁和董事長等。

報導說，這些公司的文件顯示，這些高管幾乎全都是在矽谷為美國晶片製造商或半導體設備公司工作多年後才轉入中國晶片行業。這些人有許多通過大陸在2008年推出的「千人計劃」項目被吸引到中國，以期提高大陸半導體研究水平。

美國商務部本月對一系列晶片和晶片製造技術實施出口管制，這是迄今為止對中國科技行業最大規模的打擊。美方還試圖限制美國技術，以及禁止美國人員在沒有許可證的情況下支持中國先進製程晶片的開發或生產。根據美國商務部定義，美國人員是指包括美國公民、永久居民、居住在美國的人和美國公司。

報導引述商業諮詢公司化險諮詢駐華盛頓特區的全球風險和情報主管查莫羅（Dane Chamorro）稱，限制中國公司接觸到美國人才相當於直接打擊中國試圖升級晶片技術鏈的核心，因為如果沒有人才讓晶片技術發揮作用，這項技術就什麼都不是。

查莫羅說，新的規定要求在半導體產業的美國人都必須申請許可證，對於中國公司的許多高管來說，這可能會迫使他們在工作和美國公民身份或永久居民身份之間做出選擇。

在中國的美籍知名高管包括中國最大的晶片製造設備商中微公司的創始人兼董事長尹志堯，以及他手下的6位現任高管與核心研究人員。尹志堯曾在英特爾公司和應用材料等矽谷公司工作近20年，這家總部位於上海的公司生產刻蝕機，被視為該行業正在崛起的龍頭企業，但仍落後于泛林集團和應用材料等全球領軍企業。

其他面臨影響的企業包括中國閃存晶片設計公司後起之秀兆易創新，該公司設計用於汽車和個人電腦的閃存晶片，公司的副董事長舒清明和董事程泰毅也持有美國護照。瀋陽芯源公司在最新年報中稱，執行董事陳興隆持有美國綠卡，該公司在中國生產最先進的塗層和顯影設備，向台積電等巨頭供貨，目前正在評估美國最新指令的影響。

報導引述管理諮詢公司貝恩公司半導體部門合夥人霍克（Anne Hoecker）說，雖然在人才與其他各種限制措施下，可能會大大減緩中國晶片行業的發展速度，但仍不足以扼殺其技術升級。