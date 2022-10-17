立委傅崐萁為花蓮地區在0918池上地震後能儘速重建恢復往昔榮景，今(17)日下午立委傅崐萁於立法院特邀集工程會主委吳澤成、立委鄭天財及內政部民政司、內政部營建署建管組、國宅組、都更組、經濟部水利署、中小企業處、臺灣自來水公司、農委會農糧署、水土保持局、衛生福利部社工司、勞動部勞動力發展署、原住民族委員會等中央部會官員，針對池上地震造成花蓮地方災情所需，全力爭取中央政府協助重建部分。

今天協調會重點包括:災民修繕、優惠貸款與租屋補貼、玉里鎮與富里鄉納骨塔修繕、重建家園人力需求與就業協助、無自來水地區專案延管補助、卓溪鄉與富里鄉13處文建站復建、農民災損與農會災損救助、農水路與產業道路復建及企業紓困救助等具體事項，且進行跨部會協調工作，更為10月24日下周一他請立法院交通委員會安排考察花蓮震後災區重建情形，預先做行前溝通準備。

0918震災花蓮地區重建協調座談，傅崐萁邀中央官員協調統合重建補助。(戴志揚翻攝)

會中除聽取各部會報告外，吳澤成主委亦代表行政院蘇貞昌院長，指示各部會全力協助救災工作，且在一周之內研議相關解決方案，以利協助災民早日重建家園，恢復往日生活。立委鄭天財也出席關心，並要求中央部會能跳脫一般行政程序與法規，體恤災民面對同樣重大災難，專案予以協助。

傅崐萁表示，0918池上地震災後，他在立法院院會及委員會質詢提出多項地方重建需求，多獲得行政院及各部會承諾支持，尤其五座遭震斷的重要橋梁及國中小學設施設備，由中央各單位全權負責重建之外，但仍有攸關災民民生與經濟的重要事項，礙於質詢時間，無法一一仔細與中央部會探討。

上週院會傅崐萁質詢要求獲得行政院蘇揆授權工程會主委吳澤成代表他再次到災區會勘及統合各部會救災重建事宜，今天下午特地舉行重建協調座談會議，盼能詳細探討地方提出之需求與中央承諾協助事項及災後重建推動進度，他感謝吳澤成主委及鄭天財立委撥時間出席並給予指導，共同爭取災後重建，讓災區早日恢復昔日的榮景、災民早日回復往日的生活。