大陸國家統計局原訂18日公布第三季GDP，以及9月份的消費、工業、固定投資等重要經濟數據。但統計局17日突然宣布，上述數據公布時間全部延期，但並未交代原因與確切公布時間。另，原本上周應公布的9月份進出口等數據也無預警延後，外界認為，可能是數據表現差強人意，為避免影響正在召開的中共二十大氣氛，所以暫緩公布。

大陸今年第一季GDP年增率4.8％，但第二季受華中、華南多地封控影響，GDP年增率瞬間崩跌到0.4％，等於宣告今年GDP年增率5.5％左右的目標已然破局。對於第三季GDP年增率，機構認為雖會略微回升，但仍舊無法達到第一季的水準。

日前投行野村才公布，預計大陸第三季GDP年增2.6％，全年為2.7％。大陸國內機構給的預估較為樂觀，中國銀行研究院認為，得益於穩增長政策發力，第三季GDP年增率將恢復至3.8％左右。浙商證券首席經濟學家李超預期，第三季GDP年增率為3.3％。

國際貨幣基金（IMF）日前才剛下調大陸經濟今明兩年的增長預期。該機構預測，中國經濟2022年的增長率約為3.2％，2023年為4.4％。