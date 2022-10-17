亞泥（1102）17日代子公司亞泥中國公告，亞泥中國子公司湖北亞東水泥將與其他股東合資新設「江陵亞東建材水泥有限公司」，以2.38億元人民幣取得85％的股權。

「江陵亞東建材水泥有限公司」2.8億元人民幣，主要營業項目為水泥研磨、礦渣粉及摻配粉生產及銷售；水泥、熟料裝卸及其他通用散貨裝卸；替代燃料生產銷售及工業副產品與廢棄物的再利用、角材機制砂石運輸及銷售、光伏發電專案等。

亞泥指出，新設公司主要目的是市場需求，以及長期投資為主。