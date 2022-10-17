疫後婚禮產業回溫，雲朗觀光集團17日宣布旗下「君品酒店台北」、「淡水嘉盧」、「翰品酒店新莊」、「頤品大飯店新莊」、「頤璽會館新莊」、「桃園皇家薇庭」、「台中蘭克斯特」「兆品酒店嘉義」、「翰品酒店高雄」與「頤品大飯店高雄」等宴會場地推出的無條件取消婚宴政策，自即日起將延長至明年的8月31日，搶攻婚禮復甦商機。

甫於16日結束，於頤品大飯店新莊舉辦的「新娘物語結婚採購節」，邀請了婚紗業、婚攝業、喜餅業與婚戒品牌等近百家婚禮相關產業參與盛會，當天遇尼莎颱風外圍環流加上東北季風影響，帶來劇烈豪雨，但完全不影響新人想婚心情，參加新人超過千對，成為這二年疫情難見的空前盛況。雲朗觀光當天更接單超過近百組，且均以明年九月前婚禮為主，可見婚禮產業已陸續回溫，同時新人婚禮準備期縮短，仍表示辦理婚禮與婚宴希望可盡量不受疫情所打亂。

採購節現場，雲朗詢問度最熱烈的，除了海外婚禮以旅行為主、婚禮為輔的「秘密婚旅」之外，最受歡迎的仍是自即日起預訂明年2月28日前的喜宴，至辦理的前10天，不須任何理由可無條件退還100％定金。無條件取消方案增加辦理婚宴的靈活度與彈性，讓許多新人無負擔的完成婚姻大事，更成功地在疫情之下搶攻結婚商機。為擴大新人福利，雲朗自即日起宣布「無條件取消」方案將延長至明年的8月31日，滿足新人的期待亦同步增加婚禮市場相關產業的活絡。