立法院今（17）日進行財政委員會第8次全體委員會議，國民黨立委李貴敏（左）質詢審計長陳瑞敏（右）。（取自立法院隨選視訊）

立法院今（17）日進行財政委員會第8次全體委員會議，由國民黨立委費鴻泰擔任召委，邀請審計長陳瑞敏列席備詢。國民黨立委李貴敏質疑高端決策怎來的？審計長坦言看過也知道每一劑多少錢，但審計部沒有跟高端調資料，也不行查，李貴敏怒批「我不是把你可以查的依據通通都給你了嗎？！」「審計部該做的事情為何不做？就你們可以違法？老百姓就要乖乖的？你對不對得起全民？仔細想一想，你對不對得起全民？」

國民黨立委李貴敏一開始就先提醒審計長，根據審計法第67條，審計機關應注意各機關違法失職或不當情事之有無，審計長表示知道此條文。李貴敏接著問，「當被查核機關有違法時，你要一起當共犯？還是要調查違法？」審計長表示，「只要有發現」「不會當共犯？」「不會！」

李貴敏質疑，疫苗採購部分，審計長看到的資料是「遮蔽版」或是「沒有遮蔽版」？審計長表示是「沒有遮蔽版！」「所以你看到的資料沒有塗黑？有沒有任何資料是你看不到的？」審計長說「沒有！」「所有資料你都看得到？」審計長點頭。

李貴敏問，為何疫苗成本100多元，卻買700多元？決策是怎麼來的？是誰做的決策？是陳時中或是誰做的決策？審計長說「對於這方面，我知道他的採購，是有成立一個採購小組，有一些專家包括工程會都在裡面。」「陳時中在不在裡面？」「他可能是主席」「開過幾次會？」「這我沒有資料！同仁有查，這個我沒有辦法…。」

李貴敏質疑，「決策是陳時中的責任還是委員會的責任？」審計長表示，「他只是成立採購…要買多少」「決策該是誰的責任？」「決策應該是說衛福部要買多少…」「誰的責任？不要迴避」「這個很難…」「這是你該做的事情，不做就是你失職！」「我們不會失職」「你不會失職，你去查決策是誰？你的八大弊端不是也提到？決策是誰的錯？是陳時中？」「當時整個很緊急」「你認為沒錯是不是？」

李貴敏提醒審計長，根據預算法第68條，審計機關得要求物品或勞務之提供者提供報告，也可以實地查核。因此在疫苗採購就是高端，「你去跟高端調了沒有？」審計長表示「沒有！」「你認為可以或是不可以查高端？」「我是監督政府預算」「你可不可以查？我法條都給你，你可不可以查高端？」「目前…」「我沒有講目前，依照法令你可以查高端還是不行？」「不行！」

李貴敏砲轟審計長藐視法律，並引用審計法第79條，審計機關對於受公款補助之私人機關應行審計事務，並說「根據高端財報，受政府補助5億多」，質疑審計部為何不查？不查的理由是什麼？「把法條都給你了，不查的理由是什麼？」

審計長指出，這個補助是指他的研究案，李貴敏怒稱「你不要迴避問題，依照法律規定，你應該要查違法失職的事情」。李貴敏再引用政府採購法第109條規定，要隨時查核，第110條規定審計官就採購案件得為機關提起訴訟，「審計長我請問你，你是不是壓根不管他是不是有違法不當，你就是不會對他提起訴訟？審計部你今天是這樣一個態度對全民？怎不吭聲？」

審計長沉默6秒後才說，「政府採購法這部分，我們要去看到…」「你是不是在沒有查之前就決定不提起訴訟？」「我不會這樣」「你不會這樣，那你會不會查呢？」「我們有就衛福部…」「法條白紙黑字並沒有限制你對高端查啊！」「他是私人…」「我不是把你可以查的依據通通都給你了嗎？！」

李貴敏繼續問，「審計人員有失職，該不該懲處？」「當然要」「該查不查，有沒有失職？」「這個部分我們審計人員採購的有去查」「那你看到高端每一劑多少錢？」「看到」「所以你知道？」「知道！」

李貴敏最後問，衛福部已講，高端保密期間是5年，不是30年，已經改了。「審計長你知道他已經改了嗎?」審計長沉默5秒後說「高端本來就5年」「你的審計報告機密件為何用30年？」「這是根據衛福部答覆我們用機密30年，我們就照衛福部」「你剛不是說機關違法失職不會當共犯？一開始不是這樣講？」「我糾正啦」「你糾正，你自己為何跟他一樣做違法行為？你跟著一起當共犯？法條的規定你不去做？不是事先預設立場，不論有什麼違法，你都容忍，不是這樣嗎？」「審計單位不會預設立場」。

李貴民怒問，「老百姓可不可以不納稅？」「納稅是義務」「審計部該做的事情為何不做？就你們可以違法？老百姓就要乖乖的？你對不對得起全民？仔細想一想，你對不對得起全民？」