中華隊16日靠著林振瑋、莊昕諺、莊陳仲敖3名投手聯手飆出12K，以3比1擊敗日本隊，林振瑋還飆出生涯最速的99英里（約159公里）的火球，讓日本打者吃足苦頭，總教練石井章夫表示，知道中華隊有許多「火球男」，也特別針對速球特訓，結果還是打不好。

石井章夫在2019年時曾率隊來台打亞錦賽，冠軍賽時被劉致榮壓制，2.1局讓日本打者吞下5次三振，最快球速來到158公里，雖然時隔多年，石井章夫對劉致榮仍留有深刻印象，「感覺劉致榮更快，他讓我們打者都無法確實擊中球心，都一直打界外球，雖然這次有特別針對快速球做練習，但還是打不好。」

不過更讓石井章夫印象深的卻是中華隊第2任投手莊昕諺，他一度賞日本隊連5K，石井章夫指出莊昕諺的變化球控球非常好。石井章夫認為，昨天中華隊3任投手類型都不一樣，要在短時間適應是有難度的。

這次日本隊由社會人組成，但與過去的日本隊攻擊風格有很大的不同，中華隊總教練謝承勳就提到，有觀察到這次日本隊在2好球後仍是全力攻擊，與過往的破壞、小球戰術有很大的不同。

「過去亞洲棒球幾乎都是小球戰術，但現在日本非改革不可，打者一定要更有力量。」除了球員攻擊型態做改變，石井章夫也會參考科學化數據，在技術、心理、數據、醫療4個層面都要平行發展才有辦法提升。

石井章夫說：「雖然日本的數據現在還沒有辦法像美國那樣，但希望能從社會人來做改革，藉由數據去提升球員素質，教練指導球員也更有說服力。」