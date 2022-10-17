「相視款」海報的許瑋甯、陳昊森情慾流動的畫面吸睛度爆表。（愛奇藝國際站提供）

陳昊森劇中大膽告白許瑋甯。（愛奇藝國際站提供）

許瑋甯劇中大談禁忌的愛。（愛奇藝國際站提供）

許瑋甯、陳昊森主演的愛奇藝校園愛情劇《第9節課》17日《第9節課》釋出「狂愛篇」前導預告及「相視款」海報，情慾流動的畫面吸睛度爆表。海報上陳昊森依偎躺在許瑋甯大腿上深情對望，加上兩人充滿粉紅泡泡的心動對白，許瑋甯：「你對什麼人都這麼奮不顧身嗎？」、陳昊森：「我只對我喜歡的人。」整體視覺撒上桃紅透明漆，色調浪漫唯美又充滿誘惑的費洛蒙，留給觀眾無限想像空間。

兩人今年下半年作品連環發，許瑋甯的《她和她的她》、陳昊森的《罪後真相》，話題討論熱度高，在《第9節課》「狂愛篇」前導預告中，陳昊森飾演的天才校霸張一翔，公然在朝會禮堂上對許瑋甯飾演的表特教師陳孟筠直球告白：「陳老師，我愛你。」拉開這場校園師生戀的序幕，預告也展現臉紅心跳的畫面和對談，許瑋甯望著和自己躺在同一張床上的陳昊森說：「是不是很瘋狂啊？」陳昊森大膽回應：「瘋，但是我們可以一起瘋。」

緊接著更直接帶出許瑋甯在床上主動推倒陳昊森的衝擊性畫面，最後搭配畫面的背景對白，是陳昊森邊喘息邊曖昧問許瑋甯：「老師，你也想要我吧？」害羞發言，禁忌感滿點，一連串曖昧氛圍擴散、慾望值爆表的片段層層堆疊，讓人心癢。在浪漫畫面的背後，許瑋甯也分享拍攝過程的笑料，笑說：「感覺很像我在幫他洗頭，很想問他水溫可以嗎？」

對於劇中師生兩人這份義無反顧的戀情，許瑋甯表示：「其實我覺得某方面來說，孟筠是在碰到一翔之後，才開始重新認識什麼是愛，因為她看到一翔那份真誠，兩個人也都很願意給予對方真心，當然過程中還是會因為年紀、身份感覺糾結，但回歸愛本身，孟筠會覺得愛本來就不應該被限制住。」陳昊森也分享：「在張一翔的世界觀裡本來就沒有所謂的對錯，只有我要做跟不要做，有時候愛就是需要一份衝勁，我覺得張一翔某方面也就是因為這樣才更能打動老師的。」

《第9節課》由導演王麗文執導，許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌、張景嵐及新生代演員王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠主演，即將於今年年底推出。