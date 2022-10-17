櫃買中心17日表示，針對駿熠電子科技公司（3642）內控重大缺失處以違約金20萬元。

櫃買中心表示，駿熠電子科技公司之子公司新增礦機及雲音響買賣等相關業務，因內控內稽制度未確實落實，發生重大內控缺失，致111年第2季財務報告認列相關減損達7,392萬1千元，占111年6月30日淨值2,636萬4千元之280％，對股東權益具重大影響，且前次內控重大缺失迄今遲未改善，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣20萬元。