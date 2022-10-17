由訊源科技（Atos）、達梭系統（Dassault Systemes）、Orange、雷諾集團（Renault Group）、意法半導體（STMicroelectronics）和達利思（Thales）所創立，且致力於開發智慧安全永續出行之解決方案的開放式創新生態系統Software Republique宣布，將有六家新創公司加入孵化器。包含新加入的公司，參與計畫的新創企業已達十間。

孵化器計畫於2022年3月啟動，主要目的為加速推動加入孵化器的新創企業合作專案，並同時強化六間發起公司的開放式創新力。

新加入的六間新創公司中，CORE for Tech專注於測量及估算駕駛疲倦度的深度科技，而Basemark則專為汽車產業提供軟體發展工具；CORE for Tech及Basemark皆參與BYOD專案組，旨在改善汽車乘車體驗，並藉由開發智慧型手機或平板電腦應用程式，讓客戶能夠使用自己的裝置控制車載系統。

在首間客戶Dacia的推動下，Software Republique目前正與CORE for Tech聯合開發結合Dacia車款的媒體控制應用程式，這項新功能將利用CORE for Tech獨有的演算法及攝影鏡頭技術，在沿導航路線行駛時評估駕駛生理狀況，並根據其行程路線、路況、天氣等因素，提供休息時間及地點之建議，以協助駕駛更安全地規劃行程。

Software Republique計畫於BYOD專案中進一步開發上述功能及其他功能，為汽車產業提供創新使用案例，並將這些案例供予所有車商和及車隊使用。