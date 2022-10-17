藝人黃子佼、加賀美智久日前出席由紡拓會舉辦的「EZ cool」大秀，前者以design+上衣搭配台灣設計師品牌亮相，後者則以嘉裕西服的淺灰色格紋西裝亮相，加賀美智久透露「說到嘉裕可能大家會覺得比較正式，但今天穿的其實就很清爽、Casual。」更現場走起台步演繹一下該套服裝帶點Smart Casual的感覺，為台灣時尚產業站台。

加賀美智久身穿嘉裕西服，以Smart Casual之姿亮相。（紡拓會提供）

此次訪拓會透過臺北時裝週媒合佳和、潤泰、新光紡織、興采、美立信、拉萊雅等機能布料業者與歐都納、嘉裕、潤泰、design+、Queen Shop、Sumi、UUIN七大服裝品牌合作，並邀請伊林模特兒們一同演繹運用機能布料製作的涼爽服裝，風格涵括工作職裝、日常休閒、運動服裝、時尚女裝與設計師品牌服飾等。

design+運用環保回收涼感材料製作，運用數位化的開發流程降低產品的碳排放量。（紡拓會提供）

其中design+女裝系列是紡拓會透過碳足跡科學計算，運用環保回收涼感材料製作，運用數位化的開發流程降低產品的碳排放量;另，本次活動除了17日的動態發表外，也同步於臺北時裝週期間於松山文創園區3號倉庫靜態展區展示相關成果。