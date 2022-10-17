桃園市消防局15日舉辦「全國火災搶救暨戰術體能交流競賽」。（新北市消防局提供／李奇叡新北傳真）

桃園市消防局15日舉辦「全國火災搶救暨戰術體能交流競賽」，包含消防署在內共計14個消防機關、39支隊伍同台競技，新北市消防局特搜大隊由組長周祐陞率隊參與，在緊急救援項目指揮流程組中榮獲優勝。消防局強調，除了得獎，最重要的是和其他消防夥伴交流技能，參賽人員也能帶回滿滿驚艷，為新北消防救災安全創下重要里程碑。

新北市消防局表示，消防人員於執行火災搶救任務時須兼具安全及效率性，因此平時便針對消防人員受困事件（Mayday事件）進行火場處置訓練，並強化搶救時相關專項之戰術體能。

消防局指出，為提升火場作業安全，消防人員遭遇緊急狀況時，可由緊急救援小組（RIT）排除緊急狀況，迅速協助受困消防人員脫離危險場域，確保同仁安全避免傷亡，因此制定「新北市政府消防局緊急救援小組火場作業原則」，目前由特搜大隊5個直屬分隊，擔任消防局緊急救援小組工作。

消防局長黃德清表示，消防人員救災時的安全相當重要，因為同仁們工作時保衛全體市民的生命財產安全，背後都有眷屬默默支持，才能達成神聖使命，一定要讓每位同仁都能平平安安的回家，落實緊急救援小組的相關訓練與執行，以作為所有新北市消防人員救災時最強的後盾。