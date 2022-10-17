好萊塢小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）是迪士尼童星，從小就因亮麗外型受到大眾關注，過去她與小賈斯汀（Justin Bieber）交往，俊男美女的組合有許多粉絲支持，兩人長達8年的分分合合最後還是結束戀情，分手後小賈斯汀和模特兒海莉比伯（Hailey Bieber）交往並結婚讓許多粉絲不滿，不過近日海莉和賽琳娜出席同場活動，兩人親密互動讓網友們都驚呆，據傳小賈斯汀也因此相當高興。

近日海莉和賽琳娜都出席了在洛杉磯舉辦的電影博物館晚宴，她們在活動上遇見彼此，並決定拍下多張親密照，兩人貼臉嘟嘴，賽琳娜更摟著海莉的腰開心大笑，以行動來打破兩人因小賈斯汀不和的傳聞，據外媒《ETonline》報導知情人士透露當天合照的背後含意，「賽琳娜和海莉在Academy Museum Gala相處得非常輕鬆，她們已經都放下了，而且很快樂地在過著自己的人生。」且小賈斯汀對於目前情況感到開心，「她們可以完全放下，每個人之間都可以和樂相處。」

how to break the internet by selena gomez and hailey bieber: pic.twitter.com/N4OKmNF4qL — chiars (@ghostvofyou) October 16, 2022

近期海莉在Podcast節目中提到，和小賈斯汀在一起後，常遭到一些她丈夫前女友的粉絲霸凌，這些人認為是她介入了小賈斯汀和賽琳娜之間，並攻擊海莉的相關事物，讓她的情緒一度非常黑暗、沮喪，幸好現在已經能夠看開。而節目播出後賽琳娜在網上開直播，委婉表達自己的想法，她認為有些人的言論一點都不公平，且非常惡毒，並提醒粉絲自己的品牌創立含意，賽琳娜曾推出名為「Kind Words（說好話）」的系列產品，希望粉絲能保持良善，「沒有什麼比這更重要」。