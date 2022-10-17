有「最強母雞」之稱的台中市長盧秀燕，16日特地北上合體徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、柳采葳等4名女性國民黨台北市議員候選人，眾人挽起衣袖包起餃子，誓言要當「最佳政壇女煮餃」，還特地將花生入餡，期許年底選舉能「好事花生」。而盧秀燕今（17）日也在臉書上表示「我們一起包著花生水餃，期許『好事發生』，用正向選舉，證明女性一樣能夠守護城市，讓市民看到一場優質的選戰，我們都會做到」，引發討論。

盧秀燕今日在臉書上表示，她和徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、柳采葳穿起圍裙包水餃，令她沒想到的是，「網友討論最多的是我們四個人的身高，但也有許多人開心跟我說，正向的選舉令人耳目一新！」盧秀燕強調「我們一起包著花生水餃，期許『好事發生』，用正向選舉、為下一代帶來正面的影響與好的典範」，更承諾「努力贏得民眾的信任，證明女性一樣能夠守護城市，讓市民看到一場優質的選戰，我們都會做到」。

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「真想嘗看看大家的手藝！」、「媽媽市長讚唷」、「超棒的『好事會發生』」、「認真的女人最美麗，加油」、「國民黨加油，市長媽媽加油高票當選」、「我們的市長最貼心」。