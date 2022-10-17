阿聯酋航空今（17）日宣布，隨著台灣邊境解封及放寬入境者檢疫措施，自11月6日起重啟台北–杜拜每日航班，將由波音777執飛，國際旅客也可透過阿聯酋航空全球綿密的飛行網絡，自超過130個城市造訪台灣。

阿聯酋航空表示，此次增班展現共同推動台灣旅遊及觀光復甦的決心。阿聯酋航空11月6日起恢復台北–杜拜每日航班，每天凌晨2:50自杜拜出發、14:45抵達台北；自台北出發的EK367航班於22:45起飛，次日04:40抵達杜拜。

阿聯酋航空於2014年以波音777機隊率先開啟每日台北–杜拜的直飛航班服務，2016年起改由兩艙等A380執飛，阿聯酋航空在疫情期間對台灣當地及航空貨運運輸也有極大貢獻，建立穩固合作關係。

因應許多亞洲國家逐步放寬入境限制，重振當地觀光、恢復正常生活，阿聯酋航空持續增加飛往亞洲熱門城市的航班，滿足不斷高漲的飛行需求，包括增加飛往新加坡與廣州的航班班次、以A380執飛杜拜–首爾航線，增加馬尼拉–杜拜航班的波音777頭等艙服務，阿聯酋航空也將自11月15日起以A380旗艦客機執飛成田–杜拜航線。