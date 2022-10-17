新北市中和區自強游泳池因使用率低改建為佳和公園，市府斥資5億6800餘萬元興建多目標綜合大樓，但因為疫情、缺工缺料等因素，完工日期一延再延，新北市議員金瑞龍表示，在他極力爭取下，今年底便可完工啟用，讓中和地區的民眾可以提早享有多元及便利的生活機能。

中和佳和公園蓋多目標綜合大樓，設有地下停車場空間，將提供280格汽車及100格機車停車格位，也規畫建置公托、幼兒園及健身中心等民生設施，原定今年5月完工，後來延至今年8月，又因疫情、缺工缺料等因素影響下，完工時間一再展延。

金瑞龍說，先前為強化附近民眾生活機能，他便多次爭取在原自強游泳池位置上，興建多目標綜合大樓，不僅可以增加停車空間，也可提供民眾在幼教、托育及休閒等各層面更多元化的設施。

金瑞龍強調，中和地狹人稠，早期規畫的建物及道路到現在已不合時宜、也不敷使用，尤其是停車位不足的問題，一直是許多市民的夢魘，因此他極力爭取要求，佳和公園多目標綜合大樓預計在今年底即可完工啟用。