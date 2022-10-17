勘災政治學？尼莎颱風引來北部及東部豪大雨災情，台北市康樂隧道甚至發生土石崩塌，市長候選人到場勘災的先後順序也被拿來討論。前立委郭正亮今(17日)在《大新聞大爆卦》節目指出，沒有人期待市長候選人能到現場做什麼，還是期待現在的政府，所以市長柯文哲傷比較大。他還提到當年921大地震讓不少民眾生活陷入困難，故總統李登輝到現場直接發現金、發紅包，在當時最受災民的歡迎。

「不去一定會被罵！所以你還是要去現場do something(做點什麼)。」郭正亮表示，所以黃珊珊急智，跑去跟人家一起堆沙包，很聰明，這沒有辦法，你一定要去。所以你看陳時中他去，他也要找市議員一起去，不然你沒有名份，一介平民能幹嘛？

郭正亮強調，當年921大地震的時候，李登輝貴為總統去現場，他是帶現金去，因為他知道會有很多住民陷入極大的生活困難，當場發紅包，(當時)他大概就是最受歡迎的人。「所以(侯)漢廷講得沒錯啦，你去現場就是要，像慈濟嘛！災難現場就第一時間去，煮熱食給你嘛。」這個因為是水災，你如果有抽水機的朋友，至少帶一點設備去現場。

主持人馬千惠提到，吳思瑤批蔣萬安勘災慢半拍，郭正亮說「這個沒有什麼，我覺得這個不重要啊！」沒有人會覺得慢是一件重要的事，因為大家也沒有期待你(市長候選人)能做什麼，大家還是期待現在的政府，所以柯文哲傷比較大，因為他是現任市長。

「如果災情比較大，或康湖隧道裡面有人，喔那你就傷重了！」郭正亮說，你可能晚了2個小時去救人，導致有死傷，那就嚴重了，事實上災情最嚴重的就是生命，財產的部分都可以後續看能不能來賠償你，政府的救災(評價)就看災情的嚴重程度。