無黨籍台中市議員王朝坤欲爭取連任，但因違反《農會法》遭判緩刑並保護管束，卻忘了去申請解除交付管束，遭中央選舉委員會取消參選資格，王朝坤認為已經到中選會登記，也繳了保證金，突然公告取消參選資格，他沒辦法接受，17日到台灣高等法院台中分院，遞出聲請假處分的行政訴訟狀。

王朝坤表示，針對剝奪其參選資格提出陳情及訴願，今年9月1日登記時，台中市選委會也受理登記並且收取保證金，如今在抽籤前一周也就是本月14日中選會才發出公告，說他失去參選資格，認為沒有給予足夠的時間讓他提出申訴，行政程序十分瑕疵及粗糙。

王朝坤曾說，他在參選登記前，也問過律師，認為參選資格沒問題，但因先前違反《農會法》遭判緩刑並保護管束，必須先解除交付管束，但是卻忽略這程序，中選會「以保護管束執行未畢」取消參選資格，若無法爭取連任，他不知道該如何對廣大的支持者交代。

王朝坤指出，雖然年紀大了，但仍有一顆熱忱服務選民的心，得知被中選會取消參選資格，擔心無法向選民交代，因此想到尋求行政救濟，趕緊到到台中高等行政法院遞狀，希望法官能聽到基層百姓的聲音，年底九合一大選進入倒數，盼用最快的時間，還他參選權。

王朝坤也提到，先前違反《農會法》遭法院判決後，已接受法律制裁，為爭取資格參選，今天到台中高等行政法院，遞出聲請假處分的行政訴訟狀。

針對王朝坤因違反《農會法》遭判緩刑並保護管束，忘了去申請解除，遭中選會取消參選資格一案，台中高等行政法院表示，目前已受理王朝坤所提的行政訴訟狀，將依法審理。

九合一選舉連任市議員王朝坤陳情