年底九合一選舉剩下不到兩個月，台中市長選戰藍綠對決，現任市長國民黨盧秀燕穩扎穩打，民進黨蔡其昌則全力拉近差距。而根據《美麗島電子報》最新的台中市長民調，國民黨盧秀燕的支持度高達62.6％，民進黨蔡其昌則僅有18％。對此，台中市大里區立仁里長、大里霧峰市議員參選人鄭伯其今（17）日就表示「唱衰台中，就是蔡其昌民調直直落的主因」，引發討論。

鄭伯其在臉書上PO出一篇「唱衰台中，就是蔡其昌民調直直落的主因」的文章表示，美麗島電子報公開最新民調，盧秀燕支持度62.6%，蔡其昌支持度18%，蔡其昌歷次的民調，一次比一次還低，差距也逐漸擴大。鄭伯其指出「蔡其昌民調落後的主要原因，就是一句話『唱衰台中』」。

鄭伯其更列出三點「在疫情的時候，蔡其昌團隊製造假消息，引起市民不必要的恐慌」、「在參選過程中，蔡其昌陣營找黨籍議員助理假扮普通民眾，製作假街訪影片」、「蔡其昌為了幫助自己的選舉，拚命造假，唱衰台中，唱衰我們的家鄉」，這讓鄭伯其直言「我們受夠了！台中市民受夠了！」

最後鄭伯其更說，「蔡其昌堂堂一個立法院副院長，一年要花納稅人破千萬，六年立委任期，一個法案都沒有提，不做事，只唱衰，今年11月26日，我們讓這種惡劣、低級的政治人物莎喲娜拉！慢走不送！」