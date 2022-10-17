今(17)日晚間，台北市內湖區文德路一棟大樓驚傳出一起墜樓案件，死者傳出是69歲的前立委黃義交。民眾發現後趕緊報案，救護人員抵達現場後，發現黃義交已無呼吸心跳，緊急送醫不治；目前警方正在進一步調查墜樓原因並釐清案情。
對此，資深媒體人黃揚明在臉書表示，「這消息真是太讓人震驚了」！
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