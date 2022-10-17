民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天晚上舉辦體育界後援會成立大會，鄭運鵬規畫設施再進化、運動就是觀光、訓練再加碼等3主軸，爭取民眾支持。桃園市長鄭文燦也呼籲支持鄭運鵬，延續8年好成績。

鄭文燦表示，桃園培養世大運、亞運、奧運許多選手，也在各學校推廣運動社團、校隊、體育班，更在地方推廣全民運動項目。打造喜歡運動，熱愛運動的健康城市，棒球方面可以說三級棒球打遍天下無敵手，更是職棒搖籃，呼籲大家支持能接下棒子的鄭運鵬。

鄭運鵬則推出3大體育政見，首個「設施再進化 到處好運動」為在捷運站、轉運站設置微型運動中心。並盤點市內綠地、閒置與橋下空間，規畫各類運動場、球場。也打造街道、公園臨時運動場，提供親子好去處，注重幼兒體適能、單項運動興趣培養。並運動中心及社區關懷據點開設長者體適能免費課程，增加長輩肌力。

第2點為「運動就是觀光」，規畫桃園棒球、籃球、足球等職業賽事結合觀光路線並與旅遊平台合作，打造桃園職業運動賽事套裝行程。也與企業合作，規畫移工休閒路線，結合桃園景點及職業棒球、籃球、足球賽事，提供移工周末好去處。另結合桃園景點推動特色運動，如台七線北橫自行車大賽、濱海馬拉松、阿姆坪水上運動競技，打造桃園運動特色品牌。

第3則是「訓練再加碼 選手大後盾」增加體育班各專長寒暑假集訓費用補助，提供體育班每年可申請集訓費用3萬元。菁英培訓計畫4年經費逐年增加，鼓勵移地訓練、聘用外籍教練、國際體育交流。各單項委員會訓練器材、設備、場地使用費及其他必要之資源補助加碼至1500萬。高中體育班配置足額傷害防護員，並研議發放傷害防護員每月獎勵金。提供各級選手運動心理諮商。輔導桃園優秀選手擔任專任運動教練，強化三、四級學校與職業銜接，整合教育局與體育局資源建置完整體系達到育才、留才效果研議提高教練聘用數量及薪資由4萬5000元提升至5萬元。