律師劉亞杰2013年曾受一對夫婦委託處理刑事訴訟附帶訴訟求償，卻因忘了繳裁判費被法院裁定駁回，劉為掩蓋缺失，偽造多年判決書，當時還鬧上新聞，未料他今年1月又涉嫌拿取代辦費沒做事，但劉後續已與告訴人和解，新北地檢署予以緩起訴處分。

檢方調查，劉男去年1月間曾受程姓民眾委託處理債務糾紛，向債務人聲請假扣押19餘萬元，劉男收取2.2萬元代辦費、1000元法院裁判費後，卻未執行，導致程男權益受損，程男氣憤提告。

劉男在偵訊時坦言拿錢未辦事，但已與程男達成和解，檢方認為，劉男是一時失慮犯案，犯後已坦承犯行，深表悔悟，態度良好，因此予以緩起訴。

不過，劉男已非第一次涉嫌欺騙委託當事人，一對夫妻2013年曾委託他幫忙提出附帶民事訴訟賠償，劉卻因逾期繳交裁判費，導致案件遭法院裁定駁回，他為了掩蓋缺失，偽造判決書，誆騙夫婦多年。

劉男另涉他案，他2019擔任其他3位民眾的二審訴訟代理人，卻因鑑定費用與原先口頭告知時相差數萬，劉男又不願代為墊付，因此以撞庭為理由，謊稱不會到庭，卻偷偷到庭，向法院聲稱要撤回告訴，最終該案判決確定，使得委託當事人權益受損，告上法院，不過，劉男最終以500萬元與3人達成和解。

上述兩案一審依行使偽造公文書兩罪各處1年6月、背信罪1年徒刑，應執行2年徒刑，緩刑5年。