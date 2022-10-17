北市內湖區文德路17日晚間傳出一起墜樓意外，死者是70歲前立法委員黃義交，警方已經確定身分，並查知黃義交獨自居住在該大樓3樓，事發時從自家住宅頂樓11樓墜落，至於詳細原因將後續調查。

前立委蔡正元得知後，在臉書寫道，「哀吾友黃義交不幸身亡」，今天下午13:28還傳Line給蔡正元說「謝謝正元兄」，怎麼傍晚就撒手人寰呢？「怎麼啦？怎麼啦？怎麼啦？」

內湖區今晚傳出墜樓，死者竟是前立委黃義交，前立委蔡正元在臉書上說，今天下午1點半，黃義交還傳Line訊息給他說「謝謝，正元兄」，結果傍晚卻傳墜樓身亡，蔡正元驚嘆連三問「怎麼啦？」

蔡正元在臉書哀悼他好友黃義交，感慨居然不幸身亡，下午還收到黃義交向他道謝的訊息，下午就撒手人寰，蔡正元也不理解怎麼回事，連問三句「怎麼啦？」

黃義交曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員，2012年意外落選立委後，受時任市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但在就任前因健康因素請辭。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。