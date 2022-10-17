市場開始反應經濟下滑的可能性，從9月FOMC後，聯準會官員對未來利率走向看法可見2023年利率將維持高水平，近期美元指數頻創高點，對非美元市場造成壓力。目前投資環境下，投信法人建議，理財首重抗通膨及降波動的商品，可採多元資產配置因應，以分散風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，盧米斯賽勒斯預估最快明年開跑的美企最低15％稅率，影響非投資等級債總體的稅前利潤不到1％，預料非投資等級債券最差狀況下違約率將約3％、仍可望低於長期均值，投資價值優異。此外，全球經濟下修之際，建議操作操略方面，在市場相對逆風時調降Beta值，以降低整體投資組合波動風險。

元大實質多重資產基金研究團隊表示，低碳思維下，新能源與電動車將大大提升對金屬礦產例如銅、鎳、鋁等等的需求，具中長期投資價值。整體而言，實質多重資產不但可以提供投資組合中減震，還有機會受惠通膨、新能源發展議題，中長期表現可期，有機會提供不亞於股市報酬之表現。