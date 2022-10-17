中國駐英領事館外港人示威 抗議者遭使館人員拖入牆內痛毆

就在中共召開20大之際，中國駐英國曼徹斯特總領事館發生暴力事件，一名抗議者在與領事館人員爆發衝突後，被拖進領事館圍牆內毆打。當地英國議員批評警方未能阻止暴力衝突事件發生，要求警方應保障在英港人安全，並呼籲中方徹查領事館人員不當作為。

據《德國之聲》報導，這場衝突發生在英國當地時間下午3點左右，有一群香港人在中國駐曼徹斯特總領館外發起抗議活動，一開始和平進行，有人擺放宣傳布條和中共領導人畫像。隨後有一名戴口罩疑為中國領事館的人員破壞宣傳布條並取走畫像，引起在場集會人士不滿，試圖阻止，雙方爆發肢體衝突。

根據社交媒體上廣傳的影片顯示，一名示威港人在混亂場面中，被拖入領事館圍牆內，並遭到多人圍毆，當地警方隨後上前阻止。

非政府組織香港監察（Hong Kong Watch）表示，對於據稱是中國駐曼徹斯特總領館官員對抗議活動中對和平示威者犯下的「駭人聽聞的暴力行為」予以譴責。該組織稱，社交媒體上流傳的影片顯示，可能是來自香港的抗議者被拖到中國總領館大門後圍毆，肇事者可能是總領事鄭曦原本人。該組識創辦人之一羅傑斯（Benedict Rogers）在推特發文表示：「這是一起真正令人髮指的事件，責任人必須面臨嚴重後果」。

羅傑斯強調，「如果影片和報導屬實，中國領事館官員似乎襲擊了和平抗議者，更嚴重的是，將他們拖進領事館毆打他們」。 他表示，決不能讓毆打者逍遙法外，不能讓他們躲在外交豁免權後面，必須進行調查。

英國《每日電訊報》報導說，前英國保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith）表示，將在議會中提出此一問題，中國大使館必須就這一事件「徹底道歉」，並將相關人員驅逐出英國。其他數位國會議員與在野黨領袖也呼籲進行調查，將襲擊者繩之以法。

報導指出，截至目前為止，中國駐曼徹斯特總領事館尚未針對此事公開回應。英國BBC報導說 ，英國外交部稱正尋求「緊急釐清事態」。中國駐曼徹斯特總領館則回應，對於一小撮港獨分子未經批准在領館外聚集，並懸掛侮辱中國國家元首的畫像，表示強烈憤慨和堅決反對，並要求英方確保中國領事機構和人員的安全與尊嚴。