每年接近聖誕節之前，Dior美妝的聖誕月曆就是美妝迷必敲碗一定要關心的特色商品。今年全新《迪奧2022聖誕倒數月曆》華麗非凡，由義大利藝術家Pietro Ruffo畫下蒙田大道30號的午夜星辰，上頭還細膩刻畫出群星交織出的星空之美。

《迪奧2022聖誕倒數日曆》閃耀星辰 夢想聖誕，售價1萬8000元。（Dior提供）

消費者最關心的24扇窗格裡，則收納8款迪奧香氛世家系列精巧版單品，包含今年全新，同樣刻著蒙田大道30號星空之美的《迪奧香氛世家-蒙田30香氛蠟燭》讓人愛不釋手，其它精緻如《迪奧精萃再生玫瑰微導精露》、《迪奧逆時能量精華》和今年新上市的《迪奧精萃再生玫瑰賦活乳霜》也都是大伙開箱必看重點，最後經典作品《迪奧藍星唇膏》與《迪奧藍星晚安潤唇膏》與《Miss Dior香氛》和全新《J’adore澄淨香氛》也是這包讓人驚喜的美妝隨身小物。

詳細內容物包含：J’adore香氛5ml、Miss Dior香氛5ml、Miss Dior花漾迪奧淡香水5ml、SAUVAGE曠野之心淡香水10ml、迪奧香氛世家-蒙田大道香氛7.5ml、迪奧香氛世家-晚夏茉莉香氛7.5ml、迪奧香氛世家-伊斯帕罕玫瑰香氛7.5ml、

J’adore澄淨香氛5ml、Miss Dior玫瑰護手霜20ml、迪奧香氛世家-蒙田大道香氛潤膚乳霜15ml、迪奧藍星唇膏#999精巧版1.5g、迪奧藍星唇膏#100巧版1.5g、迪奧藍星晚安潤唇膏精巧版1.5g、

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迪奧香氛世家-夜之琥珀香氛蠟燭35g、迪奧香氛世家-橙之花園香氛蠟燭35g、迪奧香氛世家-月桂饗宴香氛蠟燭35g、迪奧香氛世家系列-蒙田30香氛蠟燭85g、迪奧限量幸運星吊飾。

2022年10月17日「DIOR線上旗艦店」全台首賣：https://bit.ly/3TlXO57

2022年10月20日 台北新光三越信義A8館 專櫃首賣

2022年10月21日 台北京站、台北101、台中新光三越、高雄漢神巨蛋 限量上市