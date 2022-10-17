女星張榕容是台法混血，外貌精緻動人，在電影《妖貓傳》中飾演一代美人楊貴妃，將溫柔嫻靜的氣質發揮得淋漓盡致，被許多人視為女神，並憑借該角色獲得華鼎獎最佳女配角獎；近日她起床時發現自己「腫成奪魂鋸的面具」，讓她心情很差。

張榕容透露起床的時候驚覺不對勁，發現自己的臉「腫成奪魂鋸的面具」，嚇得她直衝皮膚科，張榕容緊張地跟醫師說：「我本來真的不是長這樣」，醫師溫柔回應：「張小姐，我知道妳本來長怎樣，妳就是過敏」，並讓她先吃藥治療，如果有需要再打針。張榕容也發出當下拍攝的照片，她眼眶周圍腫一圈，完全看不出來先前精緻漂亮的樣子，讓她直呼：「原來鐘樓怪人是大過敏，眼睛才會垂下來」。

張榕容透露自己過敏。（圖／張榕容facebook限時動態）

可以看到張榕容腫起來後小巧的巴掌臉完全消失，她不改幽默本色形容：「皮膚脹紅，腫成豬頭」，並透露其實前兩天就過敏了，有眼睛癢、臉腫的症狀，只是她渾然不知，她曬出更早之前的正面照，臉上青一塊紅一塊，看起來相當嚴重。經過醫生開藥打針後，雖然恢復了一點，但她表示：「依舊慘不忍睹，腫到笑起來嘴唇都不見了」。

張榕容自嘲腫成豬頭。（圖／張榕容facebook限時動態）

事後回想過敏原因，醫生詢問是否有吃不新鮮或誘發過敏的食物，張榕容無奈表示：「秋季美食太好吃了，我都不敢說我吃了一堆」，她也提醒粉絲吃東西要斟酌身體狀況，身體不舒服時就別大啖美食了。