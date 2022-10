民進黨台北市長候選人陳時中今(17日)早,由市議員劉耀仁與吳沛憶議員陪同,到北市萬華桂林路疏散門查看淹水情況,但卻被眼尖網友抓包,陳時中竟穿皮鞋勘災。被支持者發現後留言提醒「快改!不然4趴仔又要嘴了」。連原先照片中的在地立委林昶佐也被陳時中團隊切割。引發討論。國民黨台北市議員徐巧芯在《大新聞大爆卦》指出,陳時中臉書隨即把皮鞋部份截圖去掉了,是沒必要的心虛,連勘災都還處處想著選舉。

徐巧芯表示,我們台北市最近有一位「皮鞋哥」,講到勘災政治學就一定要說大家是怎麼去勘災的,像現在3位候選人黃珊珊、蔣萬安跟陳時中,2個人都是穿雨鞋去會勘的,只有一個皮鞋哥叫作陳時中,他又穿皮鞋去會勘了!然後被人家發現之後,就(修圖)把腳給砍了。

「我不曉得耶,他都沒有其他鞋子嗎?」徐巧芯找出過去的照片秀給大家看說,皮鞋勘災學,看陳時中旁邊的人,穿雨鞋也好、運動鞋也好,都比較輕便,很少像他這樣穿皮鞋的。也沒有說不能穿皮鞋,就告訴(大家)說他穿了皮鞋,說了沒有多久之後,臉書照片他的腳就不見了!

徐巧芯指出,顯然他們認為說穿皮鞋勘災會給大家負面的觀感,所以當被發現之後就趕快截掉。其實也沒有說穿皮鞋不可以去,穿拖鞋、夾腳拖,OK,不怕水就好。重點是你被發現穿皮鞋之後,你就趕快把腳截掉,把照片拿掉,就讓人家覺得你此地無銀三百兩,你自己都覺得你這樣做不對了,那別人怎麼會覺得你對呢?

「就像(謝寒)冰哥講的,勘災有一定非要去不可嗎?就讓市府好好地做事嘛!」徐巧芯強調,誰先、誰後,有什麼差別嗎?總之這個事情被處理好就好了嘛。你就直接大方跟大家說,穿皮鞋去勘災有什麼了不起?我就皮鞋不怕壞、不怕濕啊,不行嗎?結果陳時中的做法是,趕快把腳截掉!

徐巧芯還提到,而且旁邊還有一個人,疑似是林昶佐,因為下面有網友留言說,為什麼把林昶佐切掉?林昶佐去也很正常,因為他們是去萬華,林是萬華的立委,為什麼也不見了呢?所以他們經常有心虛的情況。就好像陳時中講英文字幕打「How are you doing?」,但他嘴巴講的是「How are you going?」,又講說這有什麼不對?本來就是這樣講!種種心虛的做法會讓人家覺得,民進黨在勘災的過程中,是不是還處處想著選舉呢?