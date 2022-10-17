民進黨台北市長候選人陳時中今(17日）早，由市議員劉耀仁與吳沛憶議員陪同，到北市萬華桂林路疏散門查看淹水情況，但卻被眼尖網友抓包，陳時中竟穿皮鞋勘災。被支持者發現後留言提醒「快改！不然4趴仔又要嘴了」。連原先照片中的在地立委林昶佐也被陳時中團隊切割。引發討論。國民黨台北市議員徐巧芯在《大新聞大爆卦》指出，陳時中臉書隨即把皮鞋部份截圖去掉了，是沒必要的心虛，連勘災都還處處想著選舉。

徐巧芯表示，我們台北市最近有一位「皮鞋哥」，講到勘災政治學就一定要說大家是怎麼去勘災的，像現在3位候選人黃珊珊、蔣萬安跟陳時中，2個人都是穿雨鞋去會勘的，只有一個皮鞋哥叫作陳時中，他又穿皮鞋去會勘了！然後被人家發現之後，就(修圖)把腳給砍了。

「我不曉得耶，他都沒有其他鞋子嗎？」徐巧芯找出過去的照片秀給大家看說，皮鞋勘災學，看陳時中旁邊的人，穿雨鞋也好、運動鞋也好，都比較輕便，很少像他這樣穿皮鞋的。也沒有說不能穿皮鞋，就告訴(大家)說他穿了皮鞋，說了沒有多久之後，臉書照片他的腳就不見了！

徐巧芯指出，顯然他們認為說穿皮鞋勘災會給大家負面的觀感，所以當被發現之後就趕快截掉。其實也沒有說穿皮鞋不可以去，穿拖鞋、夾腳拖，OK，不怕水就好。重點是你被發現穿皮鞋之後，你就趕快把腳截掉，把照片拿掉，就讓人家覺得你此地無銀三百兩，你自己都覺得你這樣做不對了，那別人怎麼會覺得你對呢？

「就像(謝寒)冰哥講的，勘災有一定非要去不可嗎？就讓市府好好地做事嘛！」徐巧芯強調，誰先、誰後，有什麼差別嗎？總之這個事情被處理好就好了嘛。你就直接大方跟大家說，穿皮鞋去勘災有什麼了不起？我就皮鞋不怕壞、不怕濕啊，不行嗎？結果陳時中的做法是，趕快把腳截掉！

徐巧芯還提到，而且旁邊還有一個人，疑似是林昶佐，因為下面有網友留言說，為什麼把林昶佐切掉？林昶佐去也很正常，因為他們是去萬華，林是萬華的立委，為什麼也不見了呢？所以他們經常有心虛的情況。就好像陳時中講英文字幕打「How are you doing?」，但他嘴巴講的是「How are you going?」，又講說這有什麼不對？本來就是這樣講！種種心虛的做法會讓人家覺得，民進黨在勘災的過程中，是不是還處處想著選舉呢？