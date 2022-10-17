北市內湖區文德路17日晚間傳出一起墜樓意外，死者是70歲前立法委員黃義交，警方已經確定身分，並查知黃義交獨自居住在該大樓3樓，事發時從自家住宅頂樓11樓墜落，至於詳細原因將後續調查。而回顧黃義交從政14年的歷程，他在1998年當選立委後四度連任，但卻在2012年敗給時任民進黨行政院新聞局長林佳龍。

黃義交在1998年以無黨籍身分參選第四屆立法委員並順利當選，自此開始從政之路。2000年之後，親民黨創立，當時他被視為宋楚瑜心腹之一加入親民黨，曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職。在2002年及2005年時，黃義交均以親民黨籍參選台中市選舉區立法委員並順利當選，2007年因「國親協議」改披國民黨戰袍，並在2008年立法委員選舉中力挫普遍被看好的民主進步黨籍對手何敏豪而順利連任。

一直到2012年敗於民進黨前行政院新聞局局長林佳龍，連任失敗，而黃義交也受時任台中市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但在就任前因健康因素請辭。而名嘴周玉蔻表示曾懷有黃義交的骨肉，黃義交因此陷入與周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀情，昔日的「寶寶事件」震撼政壇。

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