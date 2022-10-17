在空軍術語中，戰鬥機裝載超過設計的彈藥量，稱為「野獸模式」(Beast Mode)，美國F-35、歐洲颱風戰機、瑞典JAS-39的野獸模式都令人印象深刻。卻想不到F-22猛禽戰機(Raptor)的野獸模式才最驚人，攜帶並發射28枚空對空飛彈。

任務與目的(task and purpose)報導，在今年9月的一場武器測試中，美國空軍94戰機中隊(94th Fighter Squadron)和第 94 戰機世代中隊(94th Fighter Generation Squadron)的F-22，裝載和發射了28枚飛彈，遠遠超過標準武器裝載量。

事實上，F-22的「法定」裝載量是單純以內載彈艙的攜掛情況，F-22的機腹大彈艙可攜帶4枚AIM-120中程飛彈，而兩側小彈艙每一邊可攜帶1枚AIM-120與1枚AIM-9響尾蛇短程飛彈，因此總數是8枚。

F-22有3個武器艙，可攜帶8枚飛彈。(圖/雷神公司)

這樣的數量雖然不錯，但顯然仍有繼續外掛武器的潛力；據該篇報導稱，早在2014年的時候，阿拉斯加州艾門多夫-理查森聯合基地( Joint Base Elmendorf–Richardson)的團隊，創下了1架F-22發射22枚空對空飛彈的紀錄。比法定裝載量多了接近3倍。這個實驗很可能是因應阿拉斯加州的空防需要，那裡是美國最接近俄羅斯的基地，經常要攔截俄羅斯熊式轟炸機(Tu-95)和其他可疑的入侵者。

攜帶副油箱的F-22，但我們從未看過F-22外掛武器。(圖/美國空軍)

第 94 戰機中隊和第94戰機世代中隊位於蘭利-尤斯蒂斯聯合基地(Joint Base Langley–Eustis)，他們參加了為期兩星期的武器測試，以了解各中隊如何準備和部署戰鬥機，演習以實彈射擊為主，F-22射擊各種飛彈，也用上它的固定武裝20公釐加特林機砲(M61火神式機砲)。

遺憾的是，美國空軍只放出了一張完成任務的團隊合照，並沒有展示F-22是如何攜帶28枚飛彈。我們知道8枚飛彈安裝在內部彈艙，因此剩餘的飛彈應是安裝在機翼之下，也就是一邊機翼攜掛10枚飛彈；然而從F-22服役至今，美國空軍只公布過F-22外掛副油箱的模樣，卻從未見過F-22機翼下安裝過飛彈。

複合式掛架可以使戰機達成超額的武器攜帶量，只要機翼承重量足夠就行。(圖/波音)

F-22很可能翼下有2處硬點，並使用複合掛架(Multiple Ejector Rack)，1處硬點的複合掛架安裝5枚飛彈，如此就可以1邊機翼攜掛10枚飛彈 (兩翼就20枚)。這只是猜測，未有照片佐證。

28 枚飛彈的總價並不便宜，這架「超級野獸」的F-22成功發射了全部飛彈，等於是射出了約 1400 萬美元。