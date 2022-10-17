聯準會（Fed）積極緊縮政策擔憂持續、國際貨幣基金對全球經濟前景看法悲觀、美國對大陸實施半導體出口管制利空發酵，加上商品價格走弱，利空衝擊新興股市重回跌勢，但新興市場長期經濟展望正向，短期關注大陸防疫封控與房地產危機，可能導致經濟復甦時程遞延，甚至可能高財政可持續性風險。

富蘭克林證券投顧表示，摩根士丹利預估防疫與地產問題，將導致今年大陸財政缺口達人民幣4兆元之多，政府財政迅速惡化，可能推動官方明年調整動態清零政策。中共二十大會議登場，一旦會議結束後明確地區領導人的角色，官方可能會祭出更為積極的政策措施來提振信心，雖然可預期經濟成長將會出現一定程度的放緩，但官方政策工具仍將支撐經濟不致完全脫軌。

符合大陸政府長期目標的領域，將提供較多投資機會，例如共同富裕將擴大可支配所得總規模，並支持社會福利，對許多消費品與服務而言，較低位階城市，仍是尚未開發的巨大市場。綠色發展、有序減碳以避免對經濟成長造成干擾，推動陸企在新能源車乃至太陽能產業供應鏈中，確保全球領先地位。

富蘭克林證券投顧指出，印度為亞洲內需成長前景最佳的國家，國際貨幣基金（IMF）10月全球經濟展望報告預估，印度今明兩年經濟成長率預估分別為6.8％與6.1％，為主要國家中成長動能最為強勁者。印度的復甦將受結構性因素支撐，官方政策重心明顯轉向提高經濟生產力，決策者推出一系列改革措施，推動民間部門資本支出進入上升週期，助力釋放強大的生產力進而開啟良性循環。

雖然目前國際金融市場仍可能因聯準會等主要央行緊縮政策，與經濟前景不確定性而走勢震盪，可能也會影響印度股市短期表現，但成長動能強勁下，及外資布局比重較低，且國內資金動能持續旺盛，仍有助支撐印股表現。