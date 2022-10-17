市長林右昌傍晚前往現場勘災，確認住戶安全、民生無虞。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

七堵山區道路坍方 林右昌：明待雨勢趨緩開闢便道

基隆七堵區華新一路152號附近道路17日坍塌，市府採取封閉警戒措施，有6住戶、21人受困，市長林右昌傍晚前往現場勘災，確認住戶安全、民生無虞，預計明天雨勢稍緩後，先以鋼板樁穩定邊坡，從旁開闢便道搶通。

受尼莎颱風外圍環流、東北季風共伴效應，基隆連日降雨，七堵山區今日仍持續有豪大雨，華新一路152號附近道路突大面積坍塌。林右昌下午在暖暖區代理區長謝振和、友一里長陳春炎、三分局長林文煜，以及復興派出所長陪同下，前往現場勘災。

工務處說明，該段路基被大雨掏空，造成路面塌陷，由於現場雨勢與路面漫流水量不小，邊坡仍有持續沖刷情形，目前警方先採取封閉警戒措施，預計待明日雨勢稍緩後，先以鋼板樁穩定邊坡，再從旁開闢便道搶通，滿足民眾緊急通行需求。

七堵區公所指出，已逐户確認，該路段內共有6戶、21人，目前安全無虞，食物與用水均充足。林右昌也指示區公所，要定時電話慰問並隨時掌握狀況回報，也要求工務處協調廠商與機具，明日天候允許時，盡速進場搶災。