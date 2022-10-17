數月前台灣人遭騙至柬埔寨淪為「豬仔」在台灣引發輿論熱議，政府也在相關事件發酵後積極作為，帶回不少被迫做詐騙的受害者。有網友調查後發現最近沒有什麼相關新聞，好奇後續發展如何。對此，非營利組織「全球反詐騙組織」（Global anti scam org, GASO）成員陳宏亘直言柬埔寨暫時破關，下一個目標是緬甸，不過可怕的是，「緬甸救1個比柬埔寨救30個還難」！

柬埔寨相關新聞在今年7、8月在台灣引發熱議，網紅「好棒Bump」實地前往當地救援後，將過程拍成影片PO上網，成功引發網友熱議，讓警政署決定在機場設立宣導勤務，勸導出境國人不被受騙。原PO近日發現，柬埔寨相關新聞漸漸消失，好奇詢問後續發展。

對此，陳宏亘在PTT發文表示，「因為柬埔寨暫時破關了」，透露現在公安整天衝詐騙園區救人，差不多只剩背景很硬的七星海和邊境的木牌、波貝、金木綿跟零星小園區在運作，現在西港旅館爆滿中，尚未轉移至寮國、緬甸的園區大多在避風頭。

陳宏亘指出，現在有辦法用手機的國人，叫個車就能和他們會合，沒辦法用手機的則因為詐騙中斷沒網路可用，暫時無法求助，目前在柬埔寨資料齊全想逃的被害者，一兩天就能救出來，毫無壓力。

陳宏亘說明，「值得關注的是東協運動會後是不是還有這麼好的光景就不好說了」，因為現在詐騙集團都躲在飯店、金邊避風頭，有人直接在金邊移民局隔離所大門口被綁走，一位港大大二學生3天前也在金邊被綁。陳宏亘提到，柬埔寨至今已經差不多，接下來救援團隊會把目標轉向緬甸，但「緬甸救1個比柬埔寨救30個還難」。