女星李芳雯早期拍過許多內衣廣告，被封為「內衣皇后」。今（17日）是她的58歲生日，李芳雯上傳一張自拍照，透露：「又老了一歲～」，但保養得宜的外型仍驚豔無數星友、網民，獲得超多稱讚。

李芳雯17日凌晨在臉書PO一張自拍照，寫道：「又老了一歲～」畫面中，李芳雯頂著棕色俐落短髮，襯托緊緻的小V臉，原本就很精緻的五官，透過彩妝的點綴，變得更加閃閃動人，而她身穿白色上衣，小露雪白香肩，美艷和性感兼具。

李芳雯凍齡的神顏，連演藝圈星友都驚艷連連，陳冠霖留言稱讚：「有老這東東？我只看到了美女」李芳雯笑回：「姊姊永遠保持幼稚的心」，林韋君也誇：「姐寫什麼我沒看懂，我只看到生日大快樂」李芳雯開心地回：「我也看不懂…我永遠保持幼稚心態，謝謝韋君…找天來聚聚」同為逆齡女星的梁佑南，則嘴甜地說：「恭喜姐姐滿18歲了！少女膚質、少女身材。生日快樂」李芳雯雀躍地回：「謝謝佑南妹妹」而剛生產的李亮瑾，坐月子期間不忘嘴甜留言：「是又年輕了一歲吧」，讓李芳雯樂不可支，祝福回去：「親愛的～恭喜你。」

李芳雯是演藝圈著名的不婚不生族，她認為青春有限，應把握當下，很捨得把賺來的錢投資在自己身上，除了用頂級保養品，每天也勤勞做運動。飲食部分，李芳雯十分自律，很懂得忌口，晚上6點過後就不進食，多年來穿的衣服尺碼都維持S號，但她強調每個人的習慣不同，千萬別適得其反。