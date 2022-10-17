前立委黃義交今天從住家大樓11樓墜樓，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。由於黃義交過往曾批親民黨戰袍參選並擔任立委，本身為親民黨的台北市長候選人黃珊珊也在臉書發文表示，感到非常震驚錯愕，並稱黃義交的關心仍常在我心。

黃珊珊在臉書上寫下，過去黃義交前輩會造訪其議員服務處，給予經驗提點與鼓勵，「黃義交的關心仍常在我心。」黃珊珊也希望社會大眾，能給予家屬最大空間，以消化無常的悲痛。