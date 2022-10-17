第34屆「會計菁英盃辯論比賽」由會計研究發展基金會主辦，逢甲大學協辦，今年共有15所大專院校會計學系學子參賽。（會計研究發展基金會提供）

第34屆「會計菁英盃辯論比賽」今年冠軍為台灣大學，亞軍為實踐大學，季軍為淡江大學，殿軍為逢甲大學。（會計研究發展基金會提供）

第34屆「會計菁英盃辯論比賽」今年冠軍為台灣大學，亞軍為實踐大學，季軍為淡江大學，殿軍為逢甲大學。（會計研究發展基金會提供）

第34屆「會計菁英盃辯論比賽」由會計研究發展基金會主辦，逢甲大學協辦，今年共有15所大專院校會計學系學子參賽，最終由台灣大學拿下冠軍。

會計研究發展基金會董事長王怡心於活動閉幕典禮時，首先感謝所有參賽選手、評審老師及贊助單位的參與及支持。協辦單位逢甲大學校長王葳也歡迎大家到逢甲大學。

本屆賽事閉幕典禮邀請立委費鴻泰擔任貴賓，他致詞時提到，本屆賽事的辯題是立法院財委會一直在討論的問題，其中關於會計師公費的討論，兩黨有共識，公費應有合理的水準，未來希望能突破公平交易委員會的限制，使會計師的專業服務能有合理的報酬。

會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿致詞時提到，比起其他的專業，社會對於會計專業的認識與理解仍有待加強，透過比賽訓練溝通及表達的能力，期望社會對會計專業有更多的認識。閉幕典禮中，審計部廳長李錦常及金融監督管理委員會保險局組長劉純斌均以會計研究發展基金會董事之身分勉勵參賽選手，透過賽事培養默契與團隊合作能力，將是未來持續一輩子的養分。

本屆賽事小組賽以「我國會計師公會應訂定會計師簽證業務之合理酬金標準」為辯題。四強賽則以「我國公開發行公司編製之永續報告書應強制取得聯合會計師事務所出具之確信意見書」為題進行決賽。

活動經過10月15日及16日兩日激烈的賽事，本屆比賽冠軍為臺灣大學，亞軍為實踐大學，季軍為淡江大學，殿軍為逢甲大學。