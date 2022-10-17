台北市立動物園大貓熊「團團」生病後，引起各界關注。動物園表示，團團目前服用抗癲癇藥物，未出現副作用，希望團團快快樂樂過日子，不過度治療，原本預定18日重返展示場與粉絲見面；不過，動物園卻在晚間緊急通知，因「團團」在17日早上走路步伐緩慢，後肢明顯較無力，最後決定讓「團團」暫留置後場。

「團團」多項腦脊髓液檢驗結果日前出爐，已排除腦血管病變或感染造成癲癇問題，但因炎症或腦部腫瘤引發的可能性則需要後續釐清，不過，團團近期在服下癲癇藥後，並沒有復發情形，食欲和恢復狀況都很好，動物園也安排18日讓「團團」重返展示場，豈料，卻在17日晚間急轉彎，通知大家「團團」無法如期返回展示場，粉絲想看到「團團」恐怕還要再等上一陣子。

貓熊迷廖先生昨直呼，原本很開心，今天會去動物園看團團，但卻無法如願；也有民眾說，孫子最喜歡看貓熊，得知團團康復的消息很興奮，原本假日要帶孫子去動物園看團團，現在卻無法看到他了。

動物園發言人曹先紹表示，近期團團的狀況都很正常，經過專家觀察後，原本想讓團團恢復生活，但團團在行動上還沒達到獸醫的標準，所以最後決定讓牠留在後場，也會持續觀察狀況。

園方表示，保育員在16日下午做動物訓練過程中，發現「團團」下半身後腳動作較為遲鈍，坐下定位時，後腳不易伸出定位，其他訓練項目如趴下及刷牙等動作則仍順利。

動物園指出，17日早上「團團」走路步伐緩慢，後肢明顯較無力，四肢站立轉換成坐姿或坐姿變成四肢站立時都較為費力，下午1時30分量測血壓數據平均收縮壓195 mmHg，較10月平均(175 mmHg)以來偏高。

園方說，整體而言，因「團團」16日至17日後腳動作協調性較差，加上17日白天食慾較差，考量其行動狀況與白天食慾指標達初步監控閥值，為求謹慎並因需加強近距離觀察，決定讓「團團」暫留置後場，以利密集追蹤確認動物狀況。