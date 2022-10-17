高市促參成績亮眼，今年上半年已簽約案件，經財政部認列民間投資金額達620億元，位居全國之冠。高市府接續將推動橋頭再生水BTO案及楠梓再生水BOT案，透過再生水的供應協助在旱季期間穩定供水。

高雄市長陳其邁上任後，立即指派副市長林欽榮擔任召集人，聘請具豐富實務經驗外部專家學者成立促參推動委員會，提供最貼近市場、最接地氣的專業諮詢，有效加強促參及開發案件之推動，已展現亮麗成效。

據統計，110年本市促參績效75億元，本年迄今促參績效844億元，合計促參績效已達919億元。本年上半年已簽約案件，經財政部認列民間投資金額達620億元，位居全國之冠。

林欽榮今（17）日主持本年度第5次促進民間參與公共建設推動委員會，特別感謝各機關的努力所達成之績效，並針對楠梓再生水BTO案進行討論。

市府指出，為因應極端氣候下常態性的旱澇頻繁，強化高市供水抗旱能力，市府長期以來即重視水資源多元開發，透過再生水的供應協助在旱季期間穩定供水，繼鳳山及臨海再生水廠營運後，橋頭再生水BTO案於近期完成促參招商，訂於10月21日簽約，11月9日辦理簽約典禮，民間投資金額預估45億元。

同時，高市政府持續的積極推動楠梓再生水BTO案的進行，初期可供應7萬噸再生水，未來可能擴增至8.8萬噸再生水，以因應再生水資源的需求。

財政局長陳勇勝提及，促參成效顯著，歸功於副市長林欽榮及委員會各委員提供寶貴意見，以及市府團隊努力。另外，市政府近期公告招商中之「高雄市前鎮社區複合式健康長照機構BOT案」、「捷運O10／Y18衛武營站土地開發案」 、「高雄捷運橘線大東站(O13)北側商業區土地開發案」等案件，正積極招商中，歡迎潛在投資人把握機會，搶得投資先機，共創高雄進步繁榮。