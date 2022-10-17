總獎金台幣315萬元的2022肇喜登峰巡迴賽環台公開賽，18日到21日在台中高爾夫球場進行四回合72洞賽程，這是今年肇喜登峰巡迴賽的第5站賽事，職業選手洪健堯尋求衛冕，王偉軒追求連兩站奪冠，這場賽事也是今年肇喜登峰巡迴賽倒數第2站，選手們在爭取單站冠軍及60萬元冠軍獎金以外，也力爭肇喜登峰巡迴賽獎金王頭銜，包括124位職業選手與14位業餘球員角逐冠軍。

肇喜登峰巡迴賽是由三商集團榮譽董事長翁肇喜總冠名贊助，今年總共舉辦6場比賽，目前進行到第5站賽事，並由環台水泥製品股份有限公司、環台光電股份有限公司單站冠名主辦，環台水泥與環台光電連續第2年冠名贊助，加上台灣職業高爾夫協會主辦、台中球場協辦，比賽在台中球場的西區與中區進行。

環台水泥董事長李世斌表示，很欽佩三商集團榮譽董事長翁肇喜推動台灣高爾夫職業運動的奉獻精神，也很榮幸與其合辦冠名單站比賽，同樣是為台灣的職業選手們更多的磨練舞台與比賽競爭機會，進而能進軍國際高壇，為國家與個人爭取更高更多的榮耀。

2020年因新冠肺炎疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅縮減，三商集團榮譽董事長翁肇喜2021年起以個人名義總冠名，每年贊助舉辦6場比賽，已連續舉辦兩年，每場比賽翁董贊助台幣200萬、共計1200萬，率先築起台巡賽的基本架構，提供選手更多磨練球技的舞台。

肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，6場肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得叢德貿易有限公司董事長姬斯敏提供的10萬元獎金，且可爭取到翌年台灣三商名人賽參賽資格，這場比賽國內菁英好手盡出，包括上周甫奪下台巡仰德菁英公開賽冠軍的王偉軒、亞軍職業新秀蔡雨達以及年度獎金最新排名前茅的李玠柏、葉昱辰、林冠伯、黃頎、謝繼賢等選手。

大會前兩回合結束，取成績較優前50名選手 (含同桿) 晉級後兩回合決賽。比賽球道18洞碼數總長6695碼，標準桿71桿。

環台水泥製品公司董事長李世斌（左）及慶璉集團總裁王光彬，接下舞龍舞獅好彩頭，為環台公開賽拉開序幕。（TPGA提供）