民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵16日涉水協助車輛脫困，遭藍營縣議員批做秀。（民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵競辦提供／吳佩蓉宜蘭提供）

宜蘭縣七賢村16日大淹水，成為藍綠營縣議員在縣議會互爭的議題，綠營質疑為何會淹水？且宜蘭縣政府編列經費設置抽水機房，卻遲遲未使用；代理縣長林建榮表示，七賢過去逢大雨就會淹水；縣府水資處說，抽水機房正在招標並未完工。而藍營則批宜蘭市長江聰淵救災像做秀；江則回應，只想協助民眾車輛脫困。

宜蘭16日凌晨超大豪雨連連，蘭陽溪水暴漲，多處傳出災情，其中七賢村溪洲地區因溪水倒灌成汪洋一片，外界質疑水利署第一河川局忘記關防水閘門導致大淹水，故河川局首次遭宜蘭地檢署指揮偵辦，相關人員是否涉犯公共危險罪嫌；河川局回應，完全沒有忘記關閘門的問題，會提供相關資料或說明供宜檢辦理。

林建榮表示，在縣長請假期間，縣府21局處長都秉持縣長親民愛民、夙夜匪懈的精神推動縣政。而16日七賢村淹水時，有撥電話給村長高明芳，他說其實水門沒關，那是常態，過去如下大雨，蘭陽溪水較高就會淹水；已建議低漥區比照其他區做抽水站，這樣才能一勞永逸，有請水資處長會同村長了解看如何改善。

民進黨縣議員吳宏謀表示，關於林建榮對於七賢村，「本來雨來就會淹水」的說法不認同、且感到奇怪，縣府明明就有編列530萬元預算做抽水機房，7月完工，現在都10月了還未啟動，是做漂亮的嗎？還問林姿妙是否去了解過。

水資處長李岳儒說明，閘門是一河川局管轄，溪州排水是水利會管的，但地方反應做一個機房讓一河局能拿移動式抽水機，現已有上網招標，不是做好了，縣長也去過現場查看過，他們不做、縣府才主動跳出來做，強調災情當天中午，就有與縣長去現場視察，救災是全縣一起來。

李岳儒強調，第一河川局早於溪洲排水、蘭陽溪匯流處設置一移動式抽水機操作平台，並已操作多次，所以是否可以抽水與「浮洲橋移動式抽水機機房工程」完成無關。

另，國民黨縣議員黃琤婷表示，昨天10時許消防局就使用橡皮艇將受困民宿客人救出來，救災任務需要專業的消防人員執行，怎麼會讓宜蘭市長江聰淵涉水進入，這樣不就妨害救災，籲江好好做事，不要讓人覺得好像在做秀。

江聰淵競辦表示，受困車輛救援工作，是受困旅客向公所提出盼獲得協助，整個車輛救援工作，中午12時30分由市公所主導跟協助，感謝消防局得知要救援車輛，派出相關人員在一旁戒護，及協助車輛救援的警察同仁、吊車工程人員；當下一心只想協助民眾車輛脫困，沒想別的。