隨著科技進步、醫療資訊化，2003年國人健保卡全面更換為IC卡，一名網友近日分享20多年前的紙本健保卡，引起網友熱議，也喚醒不少人對紙本健保卡的回憶，直呼當時要請假都用這張卡，甚至有人分享黑歷史。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享，自己突然找到舊式健保卡，笑說「知道這張的都不年輕了」。健保紙卡正面除了使用者個資外，也會依照換新次數註明卡別，背面欄位則由醫療院所人員負責蓋章，一張卡蓋滿6格後就必須換新卡。

貼文引起網友討論，當時健保卡可當請假憑證，「A耶！很健康！很少生病唷」、「知道啊，當年翹課都要想辦法蓋一個章去請假」、「高中時，我自己刻了一個門診章，從此請假沒煩惱」、「好懷念喔，以前讀書為了請假蓋到Z」、「請假還拿這張給老闆看，開證明要錢這張不用」。

另外因為舊式健保卡沒有照片，也出現借卡集章的行為，「以前都跟同學借這張看醫生，不會被發現」、「可以借，還有診所可以蓋幾格換健康食品，所以有看過拿一堆卡片在換」、「小時候到鄰居診所蓋章換維他命吃，長大才知道這是違法行為」。

健保卡背面只有6格欄位，遭抱怨很快就蓋光要換卡。（圖／翻攝爆廢公社二館）

也有過來人回憶健保卡能參加抽獎，「那時候印象還有全年都是A卡，年底還能抽獎」、「當年沒用過還可以參加抽獎，只是沒中過」、「一年下來都沒有蓋章會有成就感」、「用超過幾張的還有機會上電視」。

而舊卡唯一被詬病的是6格欄位太少，「現在如果還用這個，我可能每個禮拜都要換一張」、「做復健時蓋很兇一下就滿格了」、「小時候常生病，都是集好集滿」、「老人家隨便都嘛蓋滿滿」、「因為過敏問題，以前這張都蓋到兩位數英文」、「蓋6格就要換一次，當時還是很麻煩」。