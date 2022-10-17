民進黨現任立委、基隆市長參選人蔡適應今（17）日在臉書表示，日前大雨時，他和武崙里長李文財、自主防災應變隊、市議員候選人吳驊珈、外寮里前里長吳芊汝 等人，向各位商家宣導防災應變事項，以及說明相關的清淤措施。

蔡適應指出，這兩日的大雨，造成暖暖東勢坑、龍門谷地區、情人湖公園周邊，七堵泰安、長安、瑪陵、友蚋山區，外木山地區、北寧路沿海地區，多處發生的泥流或坍方災害。

蔡適應提到，昨晚他已連繫林務局、國產署、水土保持局、公路總局基隆工務段，還有基隆市政府、各個區公所，由於大雨還是不斷在下，請各個單位搶災時，務必先注意居民和人員安全。

蔡適應強調，災後的重建及治山防洪措施，他會協助林右昌市長、基隆市政府，針對各地區狀況一一來處理，也請各位朋友注意自身安全，若有相關災情發生，盡速撥打1999市民熱線通報。大家外出還是要多注意，出入多加小心！