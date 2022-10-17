在今年5月底宣布停售燃油車的大陸比亞迪汽車，全面轉向新能源汽車，才4個月就被外界誇讚「這下睹對了」！據比亞迪公告稱，今年第3季度業績預計將創下歷史新高，公司利潤同比增長超過3倍以上。

據《快科技》報導，今年5月宣布停售燃油車並全面轉向新能源汽車的比亞迪，這項企業重大轉型現在看來是賭對了。該公司17日晚間發佈3季度預告指出，回歸母，淨利潤大漲了三倍多。預計第3季度歸母淨利潤55.05億元-59.05億元人民幣（下同），同比增長333.60%-365.11%。預計今年前3季度歸母淨利潤91億元-95億元，同比增長272.48%-288.85%。

比亞迪表示，集團新能源汽車銷量保持強勁增長，持續創下歷史新高，市場佔有率遙遙領先並持續強化，同比和環比均實現大幅增長。

報導說，此前比亞迪發佈9月數據，公司純電動、插電混合動力車型分別銷售9.49萬輛和10.60萬輛，同比分別增加161.50%和214.49%，插電混合動力車銷量繼續領先純電動車，二者占比總體較為均衡。

數據顯示，比亞迪公司1-9月乘用車實現銷量117.53萬輛，同比增加255.30%，公司產能擴增超過預期，提前完成月產20萬輛目標，目前公司全系產品提車週期基本縮短至3月以內。

比亞迪表示，在核心產品終端需求火爆下，公司將繼續專注於提升主力車型產能，加速縮減交付週期，預計年底公司月產能有望達到25-28萬輛。

報導說，比亞迪廣泛佈局10-30萬元價格區間產品，定位社會主力消費群體，其中9月海豚銷售2.5萬輛，穩居小型車龍頭；宋家族銷售4.6萬輛，元家族銷售2.4萬輛，明星產品漢家族銷售3.1萬輛，平均成交價突破25萬，消費者對公司高端產品認可度繼續提升。其中新上市海豹首月交付7473輛，有望在產能擴增後成為又一高端明星產品。