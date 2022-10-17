台南市某國小前校長被檢舉涉及校園性平事件，對學生有不當侵害行為，市府教育局歷經2個月的調查，在確認屬實後，日前將他解聘，並通報全國不適任教育人員。教育局指出，目前還在行政救濟期間，如果行為人不服處分，可依法提出申復。

據了解，今年7月30日教育局接獲民眾陳情，指某國小校長在暑假期間，於校內對學生有違反性別平等的不當侵害行為後，即依性別平等教育法及相關規定啟動調查程序，由市府性別平等教育委員會受理調查。

不過，考量案件情節及行為人的身分，性平會認為當事人有暫時離開校園的必要，第一次會議即決議暫停職務，靜候調查；之後，經調查屬實，除決議終身解聘，還通報為全國不適任教育人員。

教育局表示，校園性別事件調查小組委員透過調查訪談及檢閱相關事證後，10月初完成調查程序，並依法作成調查報告，送請市府性平會決議，也讓行為人充分陳述意見。由於仍在行政救濟期間，行為人可依法提出申復。