中華隊今天靠著3局11分大局奠定勝基，終場以14比1提前5局「扣倒」南非隊，先發投手游騰堯3局失1分，他也對自己表現感到不滿意，「今天控球不是很穩定，直球、變化球都沒辦法投到捕手要的位置。失掉1分有點可惜，好在球隊贏球就好。」

面對球速較慢的南非隊投手，中華隊前2局打擊重心跑掉僅敲出1支安打，總教練謝承勳賽後說：「昨天看情蒐影片時有提醒選手南非投手球速比較慢，不要追球，結果大家身體重心都往前衝，好在打擊教練克魯茲不斷提醒重心要留住。」

今晚擊敗南非，中華隊也確定以4戰全勝晉級超級循環賽，預賽最終戰將碰上尋求衛冕的委內瑞拉，謝承勳表示，雖然已經提前晉級，但仍是會提醒球員針對每一場比賽作好準備，把每一場比賽當作最後一戰去打，「委內瑞拉打擊算是很強的，會提醒投手再專住一點。」中華隊預計明天推出李晨薰先發。

游騰堯昨天得知自己要先發面對南非，不過今天自己控球有些不穩，加上天氣冷，速球、變化球都沒有辦法投到捕手要的位置，「雖然自己狀況沒有調整到很好，想辦法投給對方打，剩下交給守備幫忙。」

不過相隔多年再度披上國家隊戰袍，「油條」也有不少收穫，投手教練郭勇志、沈柏蒼都有給他一些建議，「教練說技術上可以自己磨練，場上的觀念要了解當下情況，去思考應對的配球模式。」