台灣女性登山好手曾格爾近期被爆料與陳姓已婚富商不倫戀，富商妻於臉書發長文控訴，透露富商贊助了170萬登山資金，曾格爾僅表示將對報導不實之處和惡意誹謗者採取法律行動。而她10月用13小時的速度攀登世界第八高峰Manaslu（馬納斯盧峰），打破無氧登山紀錄，卻被女登山家三條魚（詹喬愉）直酸：「她是真神而不是凡人。」

曾格爾透露10月4日她在上午7點半成功攻頂海拔8163公尺馬納斯盧峰，並且是以13小時無氧攀速的情況下達成，寫下新的世界紀錄，她解釋登頂紀錄會有固定流程，尼泊爾會派認證官記錄登山者出發時間，並全程追蹤登山者的GPS，登山者須提供環景的登頂照片跟影片，完成這些流程才算攻頂成功。

同為女性登山家的三條魚（詹喬愉）15日發文，她與曾格爾曾一同參與K2淨山計畫：「但當我在K2攀登時發現一些她是真神而不是凡人的端倪，那些不是『體能好』就可以說明、不是凡人鍛鍊就能達到的境界。這讓我這弱小無用的凡人感到自卑、無顏親近她、做她的朋友。」

三條魚指出，曾格爾攀登南迦帕巴峰時使用氧氣，在K2時卻不用適應高度，直接無氧登頂，神秘表示「以上，就不多說了...懂神蹟的人自然懂」，她解釋當時曾格爾攀登南迦帕巴峰有「用氧」，「從C2-登頂-C4就花了30小時，即使南迦帕巴峰比馬納斯盧峰困難，但不過兩個月就有這次世界第一的紀錄，也是非常令人驚艷的進步！！不虧是台灣之光的女神~」

三條魚揭露曾有外國網友質疑曾格爾為何記錄進步神速，且點出尼泊爾認證官曾多次認證不公正的紀錄。（圖／三條魚facebook）

另外三條魚也指出有外國網友對曾格爾的記錄提出質疑，狠酸：「一定是這外國人無法超越曾神，忌妒，才會提出問題！外國人不爽他某些利益被台灣之光遮擋！所以曾神留言刪的好！許多都刪了！正確！」超強體能讓律師李怡貞也回應：「如此的說明讓外行人都覺得台灣醫學界真的應該研究一下抖內爬山仔的肺部組織，或是探究到底平時是吸了什麼『好東西』，造福人民」。