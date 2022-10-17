在美國聯邦準備理事會（Fed）快速升息支持下，美國銀行（Bank of America）的財報優於預期，華爾街股市主要指數今天開高。

道瓊工業指數上揚424.8點或1.43%，開在30059.58點。

標準普爾500指數勁揚55.6點或1.55%，開在3638.65點

那斯達克指數大漲254.3點或2.46%，開在10575.647點。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111017

美客爆買加中國解封 LVMH第三季營收優於預期
台美超級財報周開第一槍 超微上季業績 遠遜預期
國安基金帳面虧8.2億 專家：未來挑戰更高
#開在 #財報 #優於預期 #美銀 #道瓊