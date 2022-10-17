在美國聯邦準備理事會（Fed）快速升息支持下，美國銀行（Bank of America）的財報優於預期，華爾街股市主要指數今天開高。
道瓊工業指數上揚424.8點或1.43%，開在30059.58點。
標準普爾500指數勁揚55.6點或1.55%，開在3638.65點
那斯達克指數大漲254.3點或2.46%，開在10575.647點。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111017
在美國聯邦準備理事會（Fed）快速升息支持下，美國銀行（Bank of America）的財報優於預期，華爾街股市主要指數今天開高。
道瓊工業指數上揚424.8點或1.43%，開在30059.58點。
標準普爾500指數勁揚55.6點或1.55%，開在3638.65點
那斯達克指數大漲254.3點或2.46%，開在10575.647點。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1111017
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