為了安撫市場信心，英國新財相韓特（Jeremy Hunt）周一如外界預期正式宣布近幾十來英國最大減稅方案不推了，此項決定估計可為英國國庫每年增加320億英鎊的歲入。

引起軒然大波的減稅方案確定胎死腹中後，英鎊資產應聲強彈，英鎊急升1.2％至1.1303美元，英國股市大漲0.9％，英國10年期公債殖利率摜破4％大關來到3.92％，大跌41個基點。

韓特周一宣布，特拉斯政府先前公布的迷你預算稅收計畫大多數都將取消，包括所得稅基本稅率從20％降至19％、股利稅調降、無薪工作改革、遊客增值稅退稅和凍結酒精稅稅率等等。

韓特直言，「當前英國政府的首要目標就是穩定。」等於坦承之前推動減稅案引發動盪的政策錯誤。

迷你預算計畫減稅案保留續推的部份則有取消國民保險費率調高1.25％與調降房屋交易稅。

此外，能源補貼方案也將縮減，藉以降低政府開支，韓特指出，能源補貼方案明年4月會重新調整，「動用國家資金干預天然氣價格是一個不負責任的做法。」現行的能源補貼方案估計未來6個月將花掉英國600億英鎊的預算。

英國財政部官員表示，預算分析報告將於10月底出爐，屆時會公布額外的支出刪減措施。

英國智庫財政研究所日前預估，按照原先的財政方案，政府財政赤字將擴大約600億英鎊，周一宣布的計畫可以縮小赤字。

荷蘭合作銀行資深外匯策略師佛利（Jane Foley）指出，「顯然市場樂見韓特宣布的最新決策，也凸顯出韓特清楚金融市場的重要性，且願意與投資人對話。這的確是往正確方向邁出了一步，不過並不代表危機已經解除，畢竟特拉斯能否保住首相大位都還有很大的不確定性。」

特拉斯推動減稅案後引發投資人恐慌，英國債市更是雪崩，迫使英國央行進場買債救市，英國央行周一發表聲明，證實其緊急買債措施已於上周五如期結束，也成功幫助退休基金度過利率急升的衝擊。