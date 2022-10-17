尼莎颱風的外圍環流引發超大豪雨狂灌北台灣，台北市士林區百齡橋下停車場超過50台車淒慘「泡湯」，許多車主不滿沒有收到移車通知訊息，不過台北市長柯文哲認為，已通知不移走，反過來叫市府賠償，哪有那回事？律師林智群則認為，以3點來說有機會成立國賠，但車主仍要負擔一部分責任，因為市政府沒有法律義務幫忙移車或拖走，「這個很難贏」。

網友表示，北市府交通局有發布移車通知。（圖／翻攝自PTT）

百齡橋下停車場昨（16）日因為超大豪雨淪為泡水池，許多車主發現自己的愛車泡水等著報廢，忍不住痛批台北市政府沒有發佈移車消息，但也有網友指出，市府當天上午7時54分就發布簡訊通知，河濱疏散門上午8時啟動只出不進，北市交通局下午4時也有發簡訊提醒，基隆河水位迅速上漲，水利處即刻啟動基隆河沿線疏散門關閉，請停留車輛人員儘速離開河川區域。

網友表示市政府有利用LINE提醒民眾將車輛驅離河川區。（圖／翻攝自PTT）

柯文哲則說明，未來將重新整治通知系統，不過每個國民要對自己行為負責，政府盡到通知責任，至於要不要移車，車主還是要負責，「不能說車子停在外面，我們都給你通知，不移走還叫我賠償，哪有那回事」。

有網友說自己收到市政府的防災簡訊後立刻移車。（圖／翻攝自PTT）

對此，林智群分析，如果他是泡水車主的律師，會主張3點，一、百齡橋位於基隆河不是淡水河，二、北市府早上簡訊通知，都是提到淡水河而非基隆河，三、基隆河水門要關閉的通知，是到下午3時55分才發佈，「當然如果台北市政府可以拿出『基隆河水門關閉』更早的簡訊，那就沒什麼好爭的」；市政府有一個關閉疏散門的規定，不過在此案好像沒什麼用處。

但林智群提到，就算國賠可以成立，「車主一定還是要負『與有過失』責任的」，即使損失100萬元車主也要負擔一部分，「不過從法律面來看，台北市政府沒義務要幫你移車或拖走，雖然之前有類似做法，但那不會因此變成市政府有這個法律義務」。