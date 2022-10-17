由文化部主辦的「臺北時裝週SS23」，於上週展開昨(17)日延續上記再度舉辦「New Breed新生代品牌秀」，找來曾獲2019時裝設計新人獎的陳葆汶、曾獲香港2021年 Redress 設計大賽首獎的李玉琪、暢芷荺、Bruno Chung，以及曾獲2020 高雄時尚大賞金賞，並入選臺北時裝週SS22 新鮮秀、AW22 New Bree的魏子淵，展示新銳設計師的創意，而秀上除網紅溫妮、黃氏兄弟哲哲、Alizabeth娘娘分別演繹三組設計師創立的BOO、PCES、WEI-TZU.YUAN等品牌走秀外，也邀來都會潮流女聲Haezee黃瑋昕、黃子佼、原子少年呂植宇以及FEniX 的MAX跟曹家齊等人一同觀秀。

伊林模特兒練以婷演繹BOO 2023春夏系列。（臺北時裝週提供）

溫妮演繹BOO 2023春夏系列。（臺北時裝週提供）

此次大秀每個品牌各展示18套服裝共54套，首先登場的BOO色彩繽紛，散發著濃濃的Y2K元素，本季以「序preface」為題，在服裝單品上運用流動狀的印花、變形的愛星圖騰、貼合人體曲線的廓形，以及透膚材質等等，以此自我介紹，展現設計師陳葆汶在經歷挫折後，視覺化其情感流動與自我保護的過程，除服裝之外本季秀上所展示的飾品配件與包款，都十分吸睛。

PCES以飄逸的尼龍布料製作晚禮服，由伊林模特兒鄭明慧演繹。（臺北時裝週提供）

PCES 秀上的大LOGO包款，在秀後詢問度超高，由伊林模特兒何裕仁演繹。（臺北時裝週提供）

PCES本季主題為「Walkin’ Barefoot 」闡述疫後人們對於大自然的渴望，在秀上也特別讓模特們赤足上陣，服裝方面也運用許多親膚材質如緞面料以及具透膚材質的面料，整體實穿度很高，但也有以飄逸的長洋裝，在服裝輪廓上似1950年代的晚禮服，但baby blue的色彩搭配尼龍材質的面料，呈現出新時代、舊時代的碰撞，設計師李玉琪、暢芷荺、Bruno Chung他們向來喜愛在自然與科技間找尋靈感，因此本季除運用尼龍、寶特瓶回收的科技面料外，也有混搭棉質的襯衫，在設計方面則融入簍空設計，強調擁抱自然的主題。

伊林模特兒廖彥龍演繹WEI-TZU.YUAN 2023春夏系列。（臺北時裝週提供）

伊林模特兒蔡筠絜演繹WEI-TZU.YUAN 2023春夏系列。（臺北時裝週提供）

伊林模特兒王采嫻演繹WEI-TZU.YUAN 2023春夏系列。（臺北時裝週提供）

主要為商攝、典禮、舞台劇等製作訂製服的魏子淵同名品牌WEI-TZU.YUAN，延續過去的繽紛色澤，本季，以台灣特有種鳥類如帝鴙、朱雀與五色鳥等為靈感發表「吉祥之詠歎Auspicious arias」，故在服裝上運用許多流蘇、抽鬚等手法呈現羽毛意象，面料上則多用回收邊角料抽紗編織與仿羽針織布料等，另外秀上其中一個最有趣的造型，是伊林模特兒廖彥龍演繹不對稱的紅藍禮服，上身一邊是紅色皮革、另一邊則是藍色網紗，下身不透明的抽紗編織與透膚的紅色紗質互相碰撞，腳上更踩著顯眼的紫色跟鞋，以及點綴於上身的紅線，以此探討多元兩性議題。

文化部次長李連權表示「臺北時裝週是培育新秀的搖籃。」文化部透過校際展演、Young Talent新鮮秀、新生代品牌秀New Breed三階段，輔導台灣新銳設計師們在處理設計、製作、行銷等相關事宜，同時也提供新秀們鍛鍊實力的機會。